"Soğanın yüzde 80'i depolarda çürüdü, fiyatı 10 kat artacak"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1,2 TL'lerden alınan soğanın, yüzde 80'inin depolarda çürüdüğünü ve fiyatların ocak- şubat aylarında 8-10 TL'ye çıkacağını söyledi.

​Antalya Ticaret Borsası ekim ayı olağan meclis toplantısında konuşan Ali Çandır, Antalya'nın 18 yılda her yıl ortalama 2 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini kaybettiğini söyledi. Sektörlerin ağır sosyal güvenlik yükü nedeniyle işçi çalıştırmakta zorlandığını belirten Başkan Çandır, “Çobanımızdan seralarda çalışan işçilerimize kadar birçoğu yabancı uyruklu olmuştur. Bu konuda uzun yıllardır dile getirdiğimiz tarım sektörüne yönelik özel bir sosyal güvenlik sisteminin kurulması işçi sorunumuzun çözülmesinde ilk basamak olacaktır" dedi.

"Yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandı"

Tarımdaki fiyatları da değerlendiren Başkan Çandır, tüketiciye kötü bir haber verdi. Soğanda rekoltenin düşük olması nedeniyle ağustos ve eylül aylarında üreticiden 1,1- 1,2 TL'den alım yapıldığını belirten Çandır, soğanın büyük kısmının çürümesi nedeniyle fiyatlarının artacağını söyledi. Fiyatların 10 katı zamlanacağını öngördüklerini belirten Çandır, "Soğanda çürüme ve kararma sonrası ülkemiz genelinde yüzde 80 civarında ürün kaybı yaşandığını tahmin ediyoruz. Bu nedenle ocak ayının sonu ve şubat ayında 8-10 TL'ye soğan yersek tüketici şaşırmamalı. Önümüzdeki günlerde örtü altı üretimin başlamasıyla domates fiyatlarında biraz düşüş bekliyoruz" diye konuştu