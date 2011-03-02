-SOĞAN YİNE ZAM ŞAMPİYONU İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün soğan oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Geçen ay geçinme indeksinde yer alan 97 madde fiyatında artış görüldü. Gıda Maddelerinde, Yaş Kuru Sebze ve Meyve grubunda yer alan Soğan arz eksikliğine bağlı olarak yüzde 35,97 artış oranı ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Soğanı, yüzde 25,46 ile mandalina, yüzde 22,55 ile salatalık ve yüzde 17,58 ile kabak fiyatındaki artış izledi. Şubat 2011 itibariyle balık, yüzde 57,46 ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler yüzde 53,69 ile basma kumaş, yüzde 48,19 ile poplin, yüzde 43,30 ile kaput bezi olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Şubat ayında indekste toplam 11 madde fiyatında azalış görüldü. İSKİ'nin fiyatlandırma metodunda yaptığı değişiklik sonucu şehir şebeke suyu yüzde 42,14 ile fiyatı en fazla azalan madde oldu. Şebeke suyu fiyatındaki azalışı, yüzde 2,96 ile dana eti, yüzde 1,88 ile koyun eti ve yüzde 1,79 ile sivri biber izledi. Şubat 2011 itibariyle şehir şebeke suyu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,27 ile, aylık bazda olduğu gibi fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Fiyatı azalma gösteren diğer maddeler; yüzde 19,86 ile patlıcan, yüzde 15,26 ile ayva ve yüzde 12,85 ile kabak olarak sıralandı.