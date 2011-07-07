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Soğan yerine damadı vurdu!

Aksaray'da bir düğünde adet gereği direğin üzerine yerleştirilen soğana ateş etmek isteyen bir kişi yanlışlıkla damadı vurdu.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Aksaray'da bir düğünde adet gereği direğin üzerine yerleştirilen soğana ateş etmek isteyen bir kişi yanlışlıkla damadı vurdu.

Aksaray'da bir gelenek can yaktı. Düğünde adet gereği direğin üzerine yerleştirilen soğana ateş etmek isteyen bir kişi yanlışlıkla damadı vurdu. 

Kaçırdığı kızla evlenmek için düğün yapan damat ilçenin adeti olan bayrak üzerinde soğan vurma yarışına katıldı. Soğanı vuranın hediye kazandığı yarışta bir kişi tüfekle direğin üzerindeki soğana ateş etti. Ancak iki el ateş ettikten sonra tüfeği tutukluk yaptı. 

Yarışmacı Hüseyin Yalvaç'ın yere indirdiği tüfeğinden çıkan saçmalar, damat ile yeğenine isabet etti. Bacağından ve karnından yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yalvaç ise gözaltına alındı.

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