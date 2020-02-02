Soğan ve patates ihracatına kısıtlamaya Çorumlu üreticilerden tepki: 120 milyon dolar çöpe gidecek

Elvan Yılmaz*

Soğan ve Patates ihracatının izne bağlanmasını protesto eylemleri devam ediyor. Çorumlu soğan üreticileri, karara verdikleri tepkiyi bir basın açıklamasıyla duyurdu. Basın açıklamasında ihracatın izne bağlanmasının yasaklanması anlamına geldiği belirtilerek bu durumun ülke tarımına büyük zarar vereceği vurgulandı.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il genel ve belediye meclis üyeleri, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Zeki Oral, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, köy muhtarları ile yaklaşık 200 civarında çiftçinin katıldığı eylemde, bakanlık tarafından alınan izin kararı protesto edildi.

Ellerinde, “Tarım Bakanlığı’ndan Satılık Çiftçi”, “Bugün Karnınız Doydu İse Bunu Çiftçiye Borçlusunuz”, “Evde Yok Yakacak Çiftçi Ne Halde Kim Bilecek”, “Milli Ekonominin Temeli Ziraat” yazılı pankartlar taşıyan üreticiler, zaman zaman sloganlar atarak bakanlığın kararını yeniden gözden geçirmesini istediler.

Üreticiler adına bir konuşma yapan Yusuf Özküçükgöz, soğan ve patates ihracatının izne bağlanmasının dolaylı olarak ihracatın yasaklanması anlamına geldiğini ileri sürerek, bu durumun ülke tarımının geleceği için bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Çiftçilerin üretmekle mesul olduğunu dile getiren Özküçükgöz, “Biz pazarlamacı değiliz. Piyasanın arz ve talep dengesini biz sağlayamayız. Biz üretimle ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlıyoruz. Biz üretim sevdalılarıyız” dedi.

"120 milyon dolar çöpe gidecek"



75 kuruşa mal ettikleri kuru soğanı 50 kuruşa satmanın kendilerini üzdüğünü, aynı üzüntüyü ürünlerin raflarda 5 liraya satılmasında da duyduklarının altını çizen Küçükgöz, depolarda ülkenin iç pisaya ihtiyacından fazla kuru soğanın bulunduğunu açıklayarak, “Depolarda 350-400 bin ton soğan var. Ülkemizin ihtiyacından 250-300 bin ton fazlası var. Bu fazla ürünü satın almak için bekleyen ülkeler var. Kapımızda müşteri varken bizler bu ürünleri derelere dökmeye hazırlanıyoruz” diyerek içinde bulundukları durum hakkında bilgileri paylaştı.

Mersin limanında 120 milyon dolar değerinde kuru soğanın beklediğini anlatan Küçükgöz, “Eğer bakanlık yurtdışına ihracata izin vermezse 120 milyon dolar çöpe gidecek. Bu para çiftçilerin değil, ülkenin parasıdır. Milli servettir. Ülkemize katma değerdir. Bizim fazla üretimi ihraç etmemiz için 10-15 günlük bir süremiz var. Bir an önce Bakanlıktan ihracat iznini vermesini bekliyoruz” dedi.