-SOĞAN UCUZLADI YUMURTALIK (A.A) - 04.05.2011 - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da, hasadı başlanan soğanın nisan yağmurları nedeniyle tarlada çürümesi nedeniyle kilosu 50-60 kuruşa düştü. Geçen yıl sebze meyve hallerinde kilosu 2,5 liradan satılarak, adını ''zam şampiyonu'' diye yazdıran soğanın bu yılki hasadı yağmura yakalandı. Soğanı erken hasat edip daha fazla gelir elde etmeyi planlayan üreticiler, bir yandan yağmur, diğer yandan tüccarın depodaki ürünü piyasaya sürmesi nedeniyle zor durumda kaldı. Piyasadaki arz yetersizliğini dikkate alarak, depolarda filizlenmeye başlayan geçen yılın ürününü piyasaya süren tüccarlar, soğanın fiyat yükselişini frenledi. Yumurtalık İlçe Tarım Müdürü Cihangir Çay, şu an soğuk hava depolarında bekleyen soğanların hemen hemen hepsinin filizlenmeye başladığı için piyasaya sürüldüğünü bildirdi. Nisan yağmurlarının hem toprak altındaki hem de hasat edilip çuvallara doldurularak tarladan sevkıyat için bekletilen soğana zarar verdiğini ifade eden Çay, ''Bu soğanların kalitesi düştüğü için düşük fiyatlarla alıcı buluyor. Soğan piyasası adeta alt üst oldu. Ama şimdiden fiyatla ilgili bir şey söylemek doğru değil. Biraz bekleyip havalar ısınınca piyasaya girecek soğanın hangi fiyatlarla satılacağını görmek lazım. Ayrıca, depolarda ne kadar soğan var bilmiyoruz, fiyatlar her an değişebilir'' diye konuştu. -TOHUM SIKINTISI- Soğan üreticisi Kemal Yılmaz ise bu yıl soğandaki sıkıntının ekim döneminde başladığını belirterek, ''Ekim döneminde tohum bile bulamadık. Suriye'den, Kıbrıs'tan tohum getirttik. Sezon başlarında tüccar soğanın dekarına 2.500 lira fiyat veriyordu. Ama yağmurdan çürüyen soğanlar piyasayı mahvetti, şimdi satamıyoruz'' dedi. Yılmaz, kalitesi bozulan soğanın düşük fiyatlarla alıcı bulduğunu ve piyasa dengelerinin bozulduğunu belirterek, ''Depolarda bekletilen soğanlar, yeni sezon ürününe rakip oldu. Bu da piyasadaki soğan miktarının artmasına ve dolayısıyla fiyatların düşmesine neden oldu. Dönümü 2.000 liraya soğan alan tüccarlar var, onlar ne yapacak bilmiyorum. Biz soğanı erken hasat etmeyi ve yüksek fiyattan satmayı planlıyorduk ama hayal kırıklığı yaşadık. Kilosunu 1,5 liradan satmayı planladığımız soğan 50 kuruşa gidiyor'' diye konuştu.