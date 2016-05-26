Soğan kamuflajıyla IŞİD sevkiyatı şüphelisi: Emri aldığım asker "MİT'e çalışıyoruz" demişti!

Soğan kamuflajıyla IŞİD’e taşınan patlayıcılarla ilgili açılan davanın sanıklarından Doğan Güneş mahkemeye sunduğu yazılı dilekçede, birlikte yargılandığı Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş’in MİT’e çalıştığını ve emniyet ile de ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Doğan Güneş, Ahmet Yasin Güneş ile birlikte Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı yanında lüks bir villaya gittiklerini belirterek, sonradan eve gelen kişilerin çatıdan iki adet Stinger füze indirdiğini iddia etti.

Şanlıurfa Akçakale’de geçene Eylül ayında soğan kamuflajıyla IŞİD’e bomba yapımında kullanılan infilaklı fitil taşıyan bir TIR yakalanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

Yazılı dilekçe sundu

Dava sanıklarından Doğan Güneş, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılı bir dilekçe sunarak yeni iddialarda bulundu. Doğan Güneş, Ahmet Yasin Güneş ile daha önceden işlettiği pizza dükkânı aracılığıyla tanıştığını belirterek, 2014 yılı ortalarında Ahmet Yasin Güneş ile samimiyetlerinin ilerlediğini ve sürekli olarak görüşüp buluşarak yakın arkadaş olduklarını söyledi. Doğan Güneş, görüşmelerin birinde Ahmet Yasin Güneş’in kendisine bir sır vereceğini ancak kimseye söylememesi gerektiğini belirttiğini ifade etti. Ahmet Yasin Güneş’in devlet adına özel faaliyetlerde bulunduğunu söylediğini belirterek, “Bu faaliyetler ile devlet aleyhine çalışan kişi ve örgütleri çökerttiklerini, beni de bu ekibe aldırabileceğini, ekibe girmem halinde devlete faydamın olacağını söyledi. Ben de hangi kurum adına faaliyet göstereceğimi sorduğumda MİT adına faaliyet gösterdiklerini, tüm faaliyetlerin resmi olarak yapıldığını, ekipte yer alan kişilere resmi kimlik verildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Doğan Güneş, devlete hizmet etmek istediğinden bu teklifi kabul ettiğini belirterek, “Ahmet Yasin Güneş’in aracına binerek Gölbaşı Özel Harekât’ın hemen yanında bulunan ve gitsem tarif edebileceğim lüks bir villaya gittik. Burada isimlerini sonradan öğrendiğim Binbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve özel kuvvetlerde asker olduğu söyleyen Cem Şahin ile ismini bilmediğim bir kişi daha vardı. Biraz bekledikten sonra başka bir arabayla 4 kişi daha geldi. Bu kişiler geldikten sonra evin çatısından 2 adet Stinger füzesini çıkartarak ortaya getirdiler. Bu sırada Ahmet Yasin Güneş bana kapıda beklememi söyledi. Kısa bir zaman sonra sonradan gelen 4 kişi evden çıktı ve gitti. Ahmet Yasin Güneş de arkalarından gelerek çıkmamız gerektiğini söyledi ve oradan ayrıldık” dedi.

"Emniyetle irtibattalar"

Doğan Güneş dilekçesinde, söz konusu kişilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Murat Çelik isimli emniyet mensubu, Emniyet İstihbarat’ta görevli olduğunu söyleyen Fehmi isimli emniyet mensubu ve Ömer Faruk Deniz isimli bir işadamıyla irtibatta olduklarını iddia etti. Doğan Güneş, devlet ve millet sevgisinin kullanılarak kandırıldığını savundu.