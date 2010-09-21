-SOĞAN GELECEK YIL CEP YAKACAK YUMURTALIK (A.A) - 21.09.2010 - Bu sene fiyatı bir ara 3 liraya kadar yükselerek zam şampiyonu olan soğanın, piyasada tohum bulunmadığı için ekim alanlarının azalması ve soğuk hava depolarında bekletilen soğan miktarının az olması nedeniyle gelecek yıl cepleri yakacağı bildirildi. Adana'da faaliyet gösteren Uğur Tarım Tohum Satış Firması sahibi Tahsin Özkan, şu anda piyasada soğan tohumu bulmanın neredeyse olanaksız olduğunu söyledi. Geçen yıl kilosu 150 lira olan soğan tohumunun fiyatının, şu anda 240-250 lira arasında değiştiğini belirten Özkan, şöyle devam etti: ''Bir ton tohum siparişine, ancak 300-400 kilogram tohum verebildik. Üretim merkezi olan Bursa Karacabey'de polenlerin çıkma döneminde gerçekleşen yağışlar, tohum üretimini olumsuz etkiledi. Bir çuval soğan başından yarım kilogram tohum elde edilirken, bu yıl 50 gram tohum ancak elde edildi. Piyasada tohum bulunmaması ekim alanlarının azalmasına yol açacak. Bu da soğan fiyatlarının yüksek olmasına neden olacak.'' Bandırma'da faaliyet gösteren soğan tohumu üreticisi Agro Tan'ın sahibi Macide Tan ise soğan tohumunun yurt dışında üretiminin olmadığını, en büyük üreticinin firmaları olduğunu kaydetti. Şu anda ellerinde hiç tohum bulunmadığını vurgulayan Tan, ''Tohum fiyatları tavan yaptı. Bu yıl önemli soğan üretim merkezlerinden Ankara Polatlı'da verimlerin düşük olması nedeniyle soğuk hava depolarındaki stoklar da az. Bu durum, soğan fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürmesi, tüketicinin ise cebini yakması sonucunu doğuracak'' diye konuştu. -DÜŞÜK KALİTE TOHUM TEHLİKESİ- Adana Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Şahin Yeter de soğanda yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, piyasada tohum bulunmadığı belirtti. Türkiye'de soğan tohumu üretiminin birkaç firmanın tekelinde olduğunu ifade eden Yeter, ''Onlar da çeşitli koşullardan dolayı tohum üretiminde sıkıntıya düştüklerinde, üretim olumsuz etkileniyor. Şu an asıl tehlike, tohum sıkıntısı nedeniyle düşük kaliteli tohumların piyasaya girecek olması. Üreticilerimizin tohum konusunda çok dikkatli davranması gerekiyor. Çünkü tohumdaki kalitesizlik ancak hasatta ortaya çıkıyor. Bu nedenle spekülatif hareketlerden kaçınmak gerekiyor'' dedi.