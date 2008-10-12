Sofya'dan gol sesi çıkmadı



Bulgaristan’ın İtalya’yı konuk ettiği mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.



Maça hızlı başlayan, ev sahibi ekip Bulgarlar oldu. Ancak ilk gol pozisyonunu son Dünya Kupası şampiyonu İtalya yarattı. Gilardino’nun düşmesiyle kazanılan frikiği kullanan De Rossi topu dışarıya attı. Bir dakika sonra İtalyanlar bu kez hakemden penaltı istedi. Ancak Gilardino’nun kaleci tarafından düşürüldüğü pozisyona hakem devam dedi.



Camoronesi ve Buffon’dan yoksun olmasına rağmen İtalyanlar ilk yarıda oldukça etkili oldu ancak gol atmayı başaramadılar. Bulgaristan ise Berbatov ve Petrov’la girdikleri pozisyonlarda kaleci Amelia’yı geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıya iki takımda aynı kadrolarla sahaya çıktı. İtalyanlar yine üstün taraf olmasına rağmen bir türlü aradığı golü bulamadılar. Lippi forvet oyuncuları Rossi ve Perrotta’yı da ilerleyen dakikalarda oyuna aldı. Ancak son Dünya Kupası şampiyonu Sofya deplasmanında gol atamayınca karşılaşma 0-0 berabere sona erdi ve İtalya puanını 7’ye yükseltti.

