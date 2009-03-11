Sofya'da çöp krizi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaklaşık iki haftadır süren çöp toplama sorunuyla ilgili olarak, Belediye Başkanlığına bağlı kriz masası oluşturulduğu açıklandı



Sofya Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı Lorita Radeva, kentin bugüne dek görülmemiş bir durumla karşılaştığını ve çöp bidonları taşarken acil önlemler alınmasının şart olduğunu söyledi.



Kentte temizlikten sorumlu Novera firmasının imtiyaz anlaşması belediye tarafından tek taraflı feshedilmişti. Kentin yüzde 75'inde çöplerin toplanmaması ve sokaklarda temizlik yapılmaması, halkta endişeye yol açıyor.



Belediye Başkanı Boyko Borisov ise sorunun en kısa zamanda çözüleceğini söyledi.

