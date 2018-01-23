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Sofya Büyükelçisi Ulusoy, Başbakan Borisov ile görüştü (2)- Yeniden

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'u makamına kabul ederek görüşme yaptı

23 Ocak 2018 19:32

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy\'u makamına kabul ederek görüşme yaptı.
Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, ziyarette Bulgaristan\'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı görevini devralması nedeniyle Başbakan Boyko Borisov\'u tebrik ederek, sürecin sadece Bulgaristan için değil, tüm Avrupa kıtası için olumlu geçeceğini söyledi.
AB kurumları ile Türkiye arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeyle ilgili hazırlıkları da ele alan Borisov ve Ulusoy,  iki ülke arasında kültürel ilişkilere de değindi. Başbakan Borisov ile Büyükelçi Ulusoy, AB üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki diyaloğun iyi mutabakat ve makul kararlar bağlamında normalleşmesi gerektiği konusunda uzlaşıya vardı. Borisov ve Ulusoy, Türkiye ile AB kurumları arasında yapılacak zirve hazırlıkları ve organizasyonunu görüştü. Bulgaristan ve Türkiye\'nin kültür alanında devam eden işbirliği ele alındı. Başbakan Borisov\'un İstanbul\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde de her iki ülkedeki tarihi dini yapıların yenilenmesi ve restorasyonu konusu masaya yatırılmıştı.  Borisov, Erdoğan ile beraber 7 Ocak\'ta İstanbul Balat\'taki \'Sveti Stefan Bulgar Demir Kilisesi\'nin açılışını gerçekleştirmişti. 
Başbakan Boyko Borisov, Türkiye\'nin komşu olarak, yasadışı göçmenler, terörle mücadele, tarım ve enerji alanlarında önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

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