-SOFUOĞLU'NUN TULUMLARI GÜMRÜĞE TAKILDI ANKARA (A.A) - 09.10.2010 - Motosiklette Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'nun yarışma tulumları gümrüğe takıldı. 2010 Dünya Supersport Şampiyonası'nı 263 puanla zirvede tamamlayarak ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yarışma için Çin'den getirmek istediği tulumlar İstanbul'da gümrükte kaldı. Moto2 kategorisinde yarışmak için Hollanda'daki HANNspree Ten Kate Honda takımından ayrılan milli motosikletçi, daha önce anlaşması bulunduğu ABD'li Arlenness firmasının Çin'deki fabrikasında üretimi gerçekleştirilen 2 adet deri yarışma elbisesi istedi. Moto2 yarışmaları için haftaya İspanya'ya gidecek Sofuoğlu adına gönderilen ve üzerinde Türkçe ''Kenan Sofuoğlu, yarışma tulumu'' diye yazan paket, İstanbul Havalimanı'nda gümrüğe takıldı. Daha önce tulumları Hollanda'daki takımına gönderilen ve sıkıntı yaşamayan milli sporcunun, Türkiye'ye kargoyla ilk kez istediği elbiselerine kavuşmak için sorunu aşmaya çalıştığı öğrenildi.