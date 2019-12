-SOFUOĞLU'NUN EVİNDE BURUK SEVİNÇ SAKARYA (A.A) - 03.10.2010 - 2010 Dünya Süpersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun annesi Nurhayat Sofuoğlu, oğlunun yarışlarını sakinleştirici alarak izlediğini belirterek, ''2007 yılında şampiyon olduğunda Bahattin abisi yoktu, ama Sinan abisi vardı, şimdi Sinan da yok...Sevinçlerimiz her zaman böyle buruk oluyor'' dedi. 1999 yılındaki Marmara Depremi'nde çöken evin enkazından çıkan, 2001 yılındaki trafik kazasında ağabeyi Bahattin'i ve 2008 yılında Kocaeli'nin Körfez Pisti'nde antrenman yaparken motosikletiyle düşerek ağır yaralanan ağabeyi Sinan'ı kaybeden Sofuoğlu'nun Akyazı ilçesindeki evinde buruk bir sevinç yaşanıyor. Anne Sofuoğlu, gazetecilerin oğlunun şampiyonluğuyla ilgili sorularına, sonuçtan çok mutlu olduğunu belirterek, ''Her şey çok güzeldi. Son yarışta sıralamadaki konumu önemli değildi. İstese birinci olabilirdi. Cumartesi ve pazar günü antrenmanlarda birinciydi. Son yarışta riske girmesine gerek yoktu. 5. de olsa şampiyondu. İstese birinci olabilirdi, bugün çok formdaydı'' dedi. Şampiyonun iki ağabeyinin ölümünün ardından geçirdiği zor günlerin hatırlatılması üzerine anne Sofuoğlu, ''Zor günler yaşıyoruz, yaşayacağız da... 2007'de şampiyon olduğunda Bahattin abisi yoktu, Sinan abisi vardı, şimdi ise Sinan yok... Sevinçlerimiz her zaman böyle buruk oluyor, buruk sevinçler yaşıyoruz'' diye konuştu. Yarışları sakinleştirici alarak zorlukla izlediğini ifade eden Sofuoğlu, oğluyla görüşemediğini anlatarak, ''Görüşemedim, herhalde basın toplantıları var. Yarış başlarken de, bitince de arardı ama arayamadı. Yoğun olduğu için babası aradı. Onun yanında babası var. O bile görüşememiş, gururluyum. Bunun yanında, salı günü karşılamaya gidecekler. 2007'de Sinan karşılamaya gitti, bu sefer Sinan yok'' şeklinde konuştu.