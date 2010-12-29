Sofuoğlu'nun cezasını federasyon karşılayacak

T24 - Motosiklet Federasyonu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'na verilen 3 bin Avro'luk para cezasını ödeme kararı aldı.



Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, mekanikerlerinin duvarın üzerinden piste atlaması nedeniyle Sofuoğlu'na verilen 3 bin Avro'luk para cezasını sporcuya ödetmeyeceklerini söyledi.



Yönetim Kurulu olarak cezanın federasyon tarafından ödenmesi yönünde karar aldıklarını belirten Uçar, ''Kenan'ın burada bir kusuru yok. Sporcuyla ilgili bir ceza değil. Yönetim olarak parayı biz ödeyeceğiz'' dedi.



FIM, Moto GP'nin dalı olan Moto2'nin 31 Ekim'de Portekiz'deki Estoril Circuit Pisti'nde gerçekleştirilen ve Kenan Sofuoğlu'nun ilk kez yer aldığı koşuda Technomag-CIP takımındaki mekanikerleri duvarın üstünden atlayarak piste girmesi nedeniyle milli motosikletçiye 3 bin Avro para cezası vermişti. Ayrıca FIM, paranın 30 gün içinde ödenmemesi durumunda sporcunun FIM organizasyonlarından geçici olarak men edileceğini duyurmuştu.





