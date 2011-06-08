-SOFUOĞLU'NDAN SORUŞTURMA YORUMU İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Moto2 İspanya Grand Prix'inde İspanyol pilot Julian Simon'a çarparak yarış dışı kalan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, cezayı gerektirecek bir şey yapmadığını belirterek, ceza verilmesi halinde hakkını arayacağını bildirdi. Kenan Sofuoğlu, sponsoru Redbull aracılığıyla yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da yapılan Barcelona yarışmasında 15. turda 3. sıradayken önünde giden İspanyol pilot Simon'a virajda arkadan çarparak yaptığı kaza için üzgün olduğunu ancak bu tip kazaların motor sporlarının bir parçası olduğunu belirtti. Sofuoğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Ne yazık ki, bu tip kazalar motor sporlarının bir parçası. Önümde giden Julian Simon viraja yavaş girdi ve çarpıştık. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için çok mutluyum. Sanırım ayak bileğinde bir sorun var; bu yılki yarış performansı etkilenebilir; yarışın favorilerinden biriydi. Moto2'de İspanyolların ciddi bir ağırlığı olduğu için İspanyol basını ortaya ceza konusunu attı. Bunu anlamak mümkün değil. Bildiğim kadarıyla Simon'un böyle bir talebi yok bile. İngiltere yarışından önce belli olacaktır. Ben ceza gerektirecek bir şey yapmadım. Bana da defalarca çarptılar çıkıp kimseden şikayetçi olmadım. Böyle bir şey olursa tabii ki hakkımı ararım.'' Katulunya Grand Prix'inin kendisi için geçmişte kaldığını kaydeden Sofuoğlu, ''Önümüzde 11 yarış var. Motorun ayarları piste uygun hale gelince neler yapabildiğimi gördüm ve herkese gösterdim. Tabii ki her yarışta motoru mükemmel şekilde piste uyarlamak mümkün olmayabilir; ama benim hedefim, önümdeki 11 yarışta maksimum başarıyı elde etmek'' dedi. Sofuoğlu, gelecek yıl Moto GP'de yarışmayı düşündüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Daha önce, 2012'de Moto GP'de yarışmayı düşünüyordum. Bu yarıştan sonra kararım netleşti. Yaşadığım sıkıntıların temelinde motor ayarları dahil birçok şeyin kaskatı kurallara bağlı olması yer alıyor. Moto GP sporcunun çok daha özgür olduğu bir atmosfer; herkes kendi yeteneğini ön plana çıkartmakta serbest. Benim için önemli olan şampiyon olmak. Hangi motorla, hangi ayarlarla yarıştığıma karışılmayan bir organizasyonda yer alıp yeteneğimi göstermek istiyorum. Moto GP'ye alışmak için 1-2 yıla ihtiyacım olabilir. Yaşım müsait; güçlü yanlarımı biliyorum; önümüzdeki yarışlarda pistleri daha iyi tanıyıp Moto GP'ye hazırlanma şansım var. Zamanımı Moto2'nin katı kurallarına uymaya çalışarak harcayacağıma Moto GP'de dünya şampiyonu olmak daha mantıklı görünüyor.''