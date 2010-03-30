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Spor

Sofuoğlu'ndan bayraklı tepki

Kupasını almak için podyuma çıkan Kenan Sofuoğlu için İstiklal Marşı yerine Japon ulusal marşı çalınınca, Sofuoğlu podyumdan inmedi ve Türk bayrağına ba

30 Mart 2010 03:00

T24 - Kupasını almak için podyuma çıkan Kenan Sofuoğlu için İstiklal Marşı yerine Japon ulusal marşı çalınınca, Sofuoğlu podyumdan inmedi ve Türk bayrağına bakarak tepkisini gösterdi. Sofuoğlu, daha sonra Türk bayrağıyla motosikletine atladı ve yarış pistini turlayarak bu durumu protesto etti.

Kenan Sofuoğlu, Portekiz'deki Dünya Supersport Şampiyonası'nda, sezonun 2. ayağını ilk sırada tamamlamayı başardı. Bu arada yarışmanın ödül töreninde de milli marş krizi yaşandı.

Kupasını almak için podyuma çıkan Kenan Sofuoğlu için İstiklal Marşı yerine Japon ulusal marşı çalınınca, Sofuoğlu podyumdan inmedi ve Türk bayrağına bakarak tepkisini gösterdi. Sofuoğlu, daha sonra Türk bayrağıyla motosikletine atladı ve yarış pistini turlayarak bu durumu protesto etti.

Portimao Pisti'nde koşulan sezonun ikinci ayağını Sofuoğlu, kıyasıya geçen mücadelenin ardından İspanyol sporcu Joan Lascorz'yi 0.031 saliselik farkla geçerek, 1.45.357'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Toplamda puanını da 41'e çıkaran milli motosikletçi, genel klasmanda da Lascorz'yi geçerek birinci sıraya yükseldi. Sezonun ikinci ayağını Lascorz'yi ikinci, İtalyan Michele Pirro da üçüncü sırada tamamladı. Genel klasmanda ise birinci ayak yarışını ilk sırada tamamlamasına karşın, Portekiz yarışını 11. sırada tamamlayabilen İrlandalı Eugene Laverty, Sofuoğlu ve Lascorz'nin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Honda marka motoru ile İspanyol Joan Lascorz ve İtalyan Michele Pirro'ya şans vermeden Portekiz'deki müsabakayı önde bitiren Sofuoğlu genel klasmanda da ilk sırada yer aldı.



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