Sofuoğlu'ndan 5 puan

Dünya Superbike Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Valencia yarışı İspanya'da koşuldu. Hannspree Ten Kate takımında yer alan Türk pilot Kenan Sofuoğlu, iki bölümden oluşan yarışta 5 puan topladı. Sıralamalarda kötü bir derece elde eden ve yarışa 24. sıradan başlayan Sofuoğlu, ilk bölümdeki başarılı performansının ardından 12. sırayı aldı ve 4 puan aldı. İkinci bölümde ise, finişe 15. sıradan ulaşan Türk pilot, 1 puan daha hanesine ekledi.

Valencia Pisti'deki birinci yarışı R.G. Team'in İtalyan pilotu Lorenzo Lanzi ilk sırada tamamlarken, ikinci sırayı Ducati'den Troy Bayliss, üçüncü sırayı ise Yamaha sürücüsü Troy Corser aldı.

İkinci bölümde, Yamaha'nın Japon pilotu Noriyuki Haga ilk sırada finişe ulaştı. Avustralyalı Bayliss ilk bölümde olduğu gibi ikinciliği elde ederken, üçüncü sıra Kenan Sofuoğlu'nun takım arkadaşı Carlos Checa'nın oldu.

Gelecek yıl kariyerine nokta koyacak olan Troy Bayliss, Valencia'da aldığı 40 puanla, genel klasmanda 128 puanla liderliğini korudu.

Bu yarıştan 19 puan çıkaran Suzuki'nin İspanyol pilotu Fonsi Nieto 80 puanla ikinci sırada bulunurken, Yamaha pilotu Troy Corser Valencia yarışında hanesine 27 puan daha ekleyerek toplamda 72 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Kenan Sofuoğlu ise, 22 puanla 13. sırada yer alıyor.



Superbike'da sezonun 4. ayağı, 27 Nisan'da Hollanda'nın Assen Pisti'nde koşulacak.