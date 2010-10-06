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Spor

SOFUOĞLU'NA SAKARYA'DA COŞKULU KARŞILAMA SAKARYA (A.A)

06 Ekim 2010 12:09

-SOFUOĞLU'NA SAKARYA'DA COŞKULU KARŞILAMA SAKARYA (A.A) - 06.10.2010 - Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2010 sezonunu genel klasmanda zirvede tamamlayarak dünya şampiyonu olan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, ailesiyle birlikte yaşadığı Sakarya'ya geldi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakınları ve sevenleri tarafından karşılanan Sofuoğlu, İstanbul'dan Sakarya'ya araç konvoyu eşliğinde geldi. Sirenler ve Türk bayrakları eşliğinde kent turu atan Sofuoğlu, kent meydanında kısa süren karşılamanın ardından araç konvoyuyla Çark Caddesi'ne geldi. Çark Caddesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından alkışlanan Sofuoğlu için motosikletçi arkadaşları araçlarıyla kısa bir gösteri yaptı. Kalabalığa seslenen Sofuoğlu, kendisini kutlayan herkese teşekkür ettiğini belirterek, ''2007 yılında kazandığım şampiyonadan sonra, ikinci kez bu kupayı almak nasip oldu. Bu kupayı almak çok kolay değil. Çünkü, kupayı almak için 1 yıl boyunca mücadele veriyorsunuz, dünyanın birçok farklı ülkesinde yarışıyorsunuz. 13 ülkenin 13'ünde de podyuma çıkıp dünya şampiyonu oldum'' diye konuştu. Sofuoğlu, daha sonra kullandığı otomobille evine hareket etti.

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