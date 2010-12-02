-SOFUOĞLU'NA FIM ÖDÜLÜ PORTEKİZ'DE ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Uluslararası Motosiklet Birliğinin (FIM) ödülünü almak için yarın Portekiz'e gidecek. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, FIM'in bütün yarışmalarında şampiyonluğa ulaşan isimlere ödül gecesi düzenleyeceğini kaydetti. Portekiz'in Estoril kentinde yarın gerçekleştirilecek geceye Moto GP, Moto2, Superbike, Supersport, Motokros ve Enduro Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan isimlerin davet edildiğini belirten Sofuoğlu, ''Dünya Supersport Şampiyonası'na veda ettim. Ödül gecesi benim için bir veda programı gibi olacak. Artık Moto2'de başarılı olmak istiyorum'' dedi. Moto GP'de İspanyol Jorge Lorenzo, Moto2'de İspanyol Toni Elias, Superbike'te ise İtalyan Max Biaggi 2010 Dünya Şampiyonu olmuştu. -HOLLANDA TAKIMINA VEDA EDECEK- Kenan Sofuoğlu, eski takımıyla vedalaşacak. Hollanda'nın HANNspree Ten Kate Honda takımıyla yarışarak sezonu şampiyon tamamlayan milli motosikletçi, Portekiz'deki ödül gecesinin ardından Hollanda'ya geçerek eski takımıyla görüşecek. Hollanda ekibinin 5 yıldır tulumunu giyen Sofuoğlu, kendisi için düzenlenecek veda programına katılacak. Dünya Supersport Şampiyonası'nın ardından Kenan Sofuoğlu, Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'nin son iki yarışına Fransız Technomag-CIP takımıyla katılmıştı. Milli motosikletçi, Moto2 yarışmalarının ardından Fransız ekibiyle anlaşma imzalamıştı.