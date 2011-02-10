-SOFUOĞLU'NA 400 BİN AVROLUK JEST ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Motosiklet Federasyonu, Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 400 bin Avro tutarındaki Moto2 katılım parasını ödeme kararı aldı. Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de yarışacak milli motosikletçiye sosyal, sportif ve sponsorluk anlamında herkesin destek olması gerektiğini söyledi. ''Kenan'a sponsor arayışı içindeyiz'' diyen Uçar, ''Onun çok moralli olması gerekiyor. Şu andaki sponsoru federasyon. Kenan'ın katılım parasını biz ödeyeceğiz. Türkiye'yi başarıyla temsil etmesini istiyoruz'' diye konuştu. Uçar, Kenan'ın motosiklette uluslararası bir sporcu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Moto GP'de sporculardan 2 milyon Avro'ya kadar para talep ediliyor. Kenan'ın performansından dolayı 400 bin Avro'ya kadar indirebildik. Bu indirim Kenan'ın pilotaj kabiliyeti nedeniyle gerçekleşti. Örneğin Katar federasyonu 2 milyon Avro'ya yarışçı yarıştırabiliyor.'' Şampiyon motosikletçiye sponsor olanlara gerekli desteği vereceklerini ifade eden Uçar, ''Sponsor bulamazsak, kendi bütçemizden, faaliyetlerimizden feragat ederek Kenan'ı yarıştıracağız. Fakat bunu ulusal veya global bir sponsorla aşmak istiyoruz. Kenan, kendisine yapılan yatırıma değer. Sponsor nasıl bir reklam alanı isterse onu da kullandıracağız'' diye konuştu.