-Sofuoğlu, yarışı 20. sırada tamamladı ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2 Valencia Grand Prix'sini 20. sırada tamamladı. Valencia'nın Ricardo-Tormo Pisti'ndeki yarışa 29. sıradan başlayan Sofuoğlu, mücadeleyi 20. sırada bitirdi. Moto2 Valencia Grand Prix'sini İtalyan Michele Pirro birinci sırada tamamladı. Yarışmada Finlandiya'dan Mika Kallio ikinciliği, İsviçreli Dominique Aegerter üçüncülüğü kazandı. Genel klasmanda ise Alman Stefan Bradl 274 puanla dünya şampiyonu oldu. Klasmanda İspanyol Marc Marquez 251 puanla ikinci ve 177 puana sahip İtalyan Andrea Iannone de üçüncü sırada bulunuyor. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise 59 puanla 17. sırada yer aldı. -Moto GP'de Stoner şampiyon Moto GP'de de sezonun son yarışı olan Valencia Grand Prix'sini Avustralyalı Casey Stoner kazandı. Stoner, genel klasmanda da 350 puanla dünya şampiyonu oldu. Moto GP'de 2 hafta önce Malezya Grand Prix'sindeki kazada hayatını kaybeden İtalyan Marco Simoncelli ise genel klasmanda 139 puanla altıncı oldu.