-SOFUOĞLU TOMİZAWA'NIN YERİNE YARIŞACAK ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2 San Marino Grand Prix'sinde kaza geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Japon sporcu Shoya Tomizawa'nın yerine yarışacak. Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, 5 Eylül'de yarış sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Tomizawa'nın Fransız takımı Technomag-CIP ile Moto GP'nin bir dalı olan Moto2'nin 31 Ekim Portekiz ve 7 Kasım İspanya yarışlarında yer alacağını kaydetti. Gelecek sezon Moto2'de yarışmak istediğini ve bu doğrultuda takımlarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Sofuoğlu, ''Benim yarışım haftaya bitiyor. Moto2'de hangi durumda olduğumu görmek istiyorum. Tomizawa'nın takımından talep geldi. Tomizawa'nın yerine Moto2'nin son iki ayak koşusunda yarışacağım. Böylece kendimi de görmüş olacağım'' diye konuştu. Japon sporcu Tomizawa, 5 Eylül'de yarıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve iki yarışçıya çarparak yere düşmüştü. Helikopterle hastaneye kaldırılan, Japon sporcu, yaşam savaşını kaybetmişti.