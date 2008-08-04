Sofuoğlu tırmandı

Tempo24-



Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci ayağı Phillip Adası yarışı Avustralya’da koşuldu.

Hannspree Ten Kate takımında yer alan Türk pilot Kenan Sofuoğlu, iki bölümden oluşan yarışta 7 puan topladı.



Yarışa 21. sıradan başlayan Sofuoğlu, ilk bölümde 14. oldu ve 2 puan aldı. İkinci bölümde başarılı bir performans sergileyen Türk pilot, finişe 11. sırada ulaştı ve 5 puan daha hanesine ekledi.

Sezonun ilk ayağı Katar yarışında birinci olan Ducati pilotu Troy Bayliss, ülkesi Avustralya’da zirvenin sahibi oldu. İlk bölümü 4 saniyelik farkla önde bitiren Bayliss, ikinci bölümde de Sofuoğlu’nun takım arkadaşı Carlos Checa’nın 1.12 saniye önünde finişe ilk ulaşan pilot oldu.

İlk bölümde ikinciliği Troy Corser, üçüncülüğü Michel Fabrizio elde etti. İkinci bölümde ise, Carlos Checa ikinci, Fonsi Nieto üçüncü oldu. Şampiyonanın önemli pilotlarından Max Biaggi ve Troy Corser, ikinci bölümde kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Gelecek yıl kariyerine nokta koyacak olan Troy Bayliss, Avustralya'da aldığı 50 puanla, genel klasmanda 88 puanla liderliğini korudu. İspanyol Fonsi Nieto 61 puanla ikinci sıraya, İspanyol Ruben Xaus de 59 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Kenan Sofuoğlu ise, 17 puanla 12. sırada yer alıyor.



Sezonun üçüncü yarışı, 6 Nisan'da İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak.