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Spor

Sofuoğlu, takımıyla yollarını ayırdı ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 15:24

-Sofuoğlu, takımıyla yollarını ayırdı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2'de yarıştığı Fransız takımı Tecnomag-CIP ile yollarını ayırdı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de kötü bir sezon geçiren Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 sezonu için henüz yeni bir takımla anlaşma sağlayamadığını kaydetti.  İtalyan takımı Gresini Racing Moto2 ile daha önce karşılıklı tekliflerin verildiğini belirten Kenan Sofuoğlu, ''Gresini takımında pilot Marco Simoncelli'nin ölümü nedeniyle şu an için bir gelişme yok. Ben eski takımımla yeni sezonda olmayacağım. Bana önem vermiyorlar. Takım ile yollarımı ayırdım'' diye konuştu. Sofuoğlu, yeni takım arayışlarını sürdürdüğünü ve 2012 sezonunda güçlü bir takımla yarışmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Şu an için açıkta gözüküyorum. Ne olacağım belli değil. Ben tecrübeli bir takımda olmak istiyorum. Yeni oluşturulan bir takımla başarılı olmak çok zor. Tecnomag-CIP takımı bana pistin en kötü motosikletini verdi. Fransız takımı benim kariyerimde yaptığım en büyük hatalardan birisi. Bu nedenle iyi bir takımla ülkemi temsil etmek istiyorum. İtalyan takımının yanı sıra iki ayrı takımla görüşmelerim oldu. Şimdilik beklemedeyim.'' Sofuoğlu, gelecek sezon iyi bir takımla anlaşması halinde ise, ''2012'de farklı bir takımla neler yapabileceğimi göstermek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Moto2'de genel klasmanda 59 puanla 15'inci sırada bulunan Kenan Sofuoğlu, sezonun son ayak yarışında, İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde yarışacak. Yarış, 6 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

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