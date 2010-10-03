-SOFUOĞLU ŞAMPİYON ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2010 sezonunu genel klasmanda zirvede tamamlayarak dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada sezonun son koşusu olan 13. ayak mücadelesi bugün Fransa'non Magny Cours Pisti'nde gerçekleştirildi. Kenan Sofuoğlu, ilk cepte (pole position) başladığı yarışta, 16 puanlık avantajını da kullanarak riske girmedi. Sofuoğlu rahat bir yarış çıkarmasına rağmen İrlandalı Eugene Laverty'nin ardından ikinciliği elde etti. Böylece toplamda puanını 263'e taşıyan ve Hollanda'nın HANNspree Ten Kate Honda takımı adına yarışan Sofuoğlu, sezonun ''en büyüğü'' olma başarısını gösterdi. Diyanetspor Kulübü'nün sporcusu milli motosikletçi, ilk kez 2007 yılında yaşadığı dünya şampiyonluğuna, 3 yıl aradan sonra ikinci kez ulaşarak kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Öte yandan Fransa'daki yarışı ilk sırada tamamlayan İrlandalı Eugene Laverty, genel klasmanda 252 puanla dünya ikincisi, sakatlığı nedeniyle son 3 yarışta yer alamayan İspanyol Joan Lascorz ise 168 puanla dünya üçüncüsü oldu. Fransa koşusunu Büyük Britanya'dan Chaz Davies ise üçüncü sırada tamamladı. Davies, 153 puanla genel klasmanda dördüncü sırada kaldı. Kenan Sofuoğlu yarış sonrası seyircilerin getirdiği kırmızı renkteki Osmanlı kavuğunu giydi.