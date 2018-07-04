Sofuoğlu, milletvekili kaydına Lamborghini ile geldi - EK GÖRÜNTÜLER

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-AK Parti Sakarya Milletvekili olarak kayıt yaptıran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Lamborghini marka otomobiliyle Meclis’e geldi. Kenan Sofuoğlu, \"Bugün spor arabam ile geldim ama yemin törenine motorumla geleceğim\" dedi.



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, mazbatasını vererek Meclis’te kayıt yaptırdı. Kenan Sofuoğlu, siyasetin içerisinde en büyük hedefinin sporda faydalı olabilecek, sporda iz bırakacak adımlar atabilmek olduğunu belirterek şöyle konuştu:



\"Sıfırdan gelmiş bir sporcu olarak kariyerim boyunca çok sıkıntılar yaşadım. Benim gibi sıkıntıları olan sporcu kardeşlerim var. Hedef kitlem siyasetin içerisinde gençler ve sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olabilmek için hizmet vermeye çalışacağım. 20 yılı aşkın süre boyunca spor hayatımda ülkemi temsil ettim şimdi ise ülkeme spor konusunda hizmet vermek için çalışacağım. Rabbim inşallah çıkmış olduğum bu yolda bize yardımcı olur. Bu saatten sonra hızı doğru noktada, bir milletvekiline yakışır şekilde ve işimde hızlı olmak amacıyla kullanacağım. Tabii ki bir çizgim var, yaşım ve yaşam tarzım itibarıyla, gençlerin beğenisi kazanacak bir hayat yaşamaya çalışacağım. Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur.\"



‘GENÇ SPORCULARIN VEKİL AĞABEYİSİ OLMAK ANLAMINDA BU YOLA GİRDİM’

Kenan Sofuoğlu, Türkiye\'deki lisanslı sporculara sahip çıkacağını kaydederek şöyle dedi:

\"Spor yönetmeliğinin değişmesi için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü ben bu yönetmelikteki bazı eksikliklere çok takılan biriydim. Mesela biz milli sporcuyuz ama gerçek anlamda milli sporcu hiç olamadık. Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi birçok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeylik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım.\"

Öte yandan son model spor arabasıyla Meclis’e gelen Kenan Sofuoğlu, \"Yemin törenine motorumla geleceğim\" dedi. Sofuoğlu, Meclis çalışanlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sofuoğlu açıklaması

-Lamborgini arabası

KJ:Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)