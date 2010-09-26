-SOFUOĞLU LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ IMOLA (A.A) - 26.09.2010 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İtalya'da gerçekleştirilen sezonun 12. ayak koşusunu ikinci sırada tamamlayarak genel klasmanda liderliğini sürdürdü. İtalya'daki Imola Pisti'nde gerçekleştirilen ve ilk cepte başladığı yarışı Kenan Sofuoğlu, talihsiz bir şekilde ikinci sırada tamamlayarak sezonun son yarışına 16 puanlık bir avantajla girdi. İrlandalı Eugene Laverty'nin son turda, yarışın bitimine metreler kala kayarak, mücadelenin en önünde giden Kenan Sofuoğlu'nun motosikletine çarpması sonucunda iki sporcu da yere düştü. Bu sırada arkadan gelen İtalyan Michele Pirro, iki sporcuyu da geride bırakarak yarışmayı lider tamamladı. Kenan Sofuoğlu, daha sonra motosikletini kaldırarak, yarışı Pirro'nun arkasından ikinci sırada tamamlayabildi. Laverty ise üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonluktaki en önemli rakibi İrlandalı Eugene Laverty ile Kenan Sofuoğlu'nun mücadelesine dönüşen koşuda milli motosikletçi mücadeleyi ikinci sırada bitirmesine karşın, puanını 243'e taşıyarak genel klasmanda liderliğini sürdürdü. Laverty ise 227 puanla genel klasmanda ikinci sırada kaldı. Sakatlığı nedeniyle son iki koşuda yer alamayan İspanyol Joan Lascorz da 168 puanla genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korurken, Imola koşusunu ilk sırada bitiren İtalyan Pirro ise 91 puanla genel klasmanda 5. sırada yer buldu. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, PTT Genel Müdürü Osman Tural, İstanbul Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik bir grup da yarışı tribünden izleyerek Kenan Sofuoğlu'na destek verdi. Sezonun son yarışı olan 13. ayak mücadelesi ise 3 Ekimde Fransa'daki Magny Cours Pisti'nde koşulacak.