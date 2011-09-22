-Sofuoğlu kendine pist yaptı SAKARYA (A.A) - 22.09.2011 - Dünya supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenman yapmak için oluşturduğu pisti Türkiye şampiyonası yapabilecek hale getirdiğini belirterek, 25 Eylül Pazar günü düzenleyecekleri Supermoto Türkiye Şampiyonası ile pistin açılışını gerçekleştirmiş olacaklarını bildirdi. Moto2 ABD Grand Prix'sinin sıralama turlarında yaptığı kaza sonucu ayağı kırılan ve yarışmalara katılamadığı için Türkiye'de bulunan Sofuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sakatlık sürecini antrenmanları için Akyazı ilçesinde özel olarak yaptırdığı pisti yarışlara hazırlamak için geçirdiğini kaydetti. Pistin Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapabileceğini, uluslararası koşullara ise uygun olmayacağını kaydeden Sofuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Ayağım kırık olduğu için Moto2'deki yarışmalara katılmıyorum. Ancak bende boş durmak yok. Antrenman yapmak için oluşturduğum pisti Türkiye şampiyonası yapabilecek hale getirdim. 25 Eylül'de Supermoto Türkiye Şampiyonası düzenleyeceğiz, böylece pistin açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Pistin idari binaları henüz yapılmadı. Pist bin 300 metre uzunluğunda, iç kısmıyla dış kısmının yüksekliği 2,5 metreyi bulan özel virajlar var. Antrenman için çok özel bir pist oldu. Ayrıca, burada çeşitli yarışmalar ve eğitim çalışmaları yapılabilir. Pisti daha çok kendim antrenman gerçekleştirebilmek için yaptırdım. Kendi imkanlarımla 2 milyon liranın üzerinde harcama gerçekleştirdim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de asfaltlamada yardımcı oldu. Tamamı bittiğinde çok mükemmel bir pist olacak.''