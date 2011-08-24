-Sofuoğlu İtalyan ekibiyle masaya oturacak ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2 ABD Grand Prix'inde 2012 sezonu için İtalya takımı Gresini Racing Moto2 ile masaya oturacak. Kenan Sofuoğlu, Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de sezonun 12. ayak yarışı için bu sabah ABD'ye gitti. Milli motosikletçi Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Ağustos'ta Indianapolis Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışma öncesi yeni sezona yönelik görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Moto2'de bu sezon istediği sonuçları alamadığını, ancak bunu kayıp yılı yerine tecrübe dönemi olarak değerlendirdiğini anlatan Sofuoğlu, ''Yarışma öncesi İtalya takımı Gresini Racing Moto2 ile masaya oturacağım'' dedi. Motor sporlarında yeni sezon çalışmaların başladığını anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti: ''Geçen yıl anlaşamadığım İtalyan ekibi en çok yarışmak istediğim takım. Gresini Racing ve İsviçre takımı ile görüşmeler yapacağım. Ancak ben İtalyan ekibini tercih ediyorum. İtalya ekibi geçen yıl şampiyon olmuştu. Bu yıl iyi bir pilotla yarışamadıkları için kötü bir sezon geçiriyorlar. Gresini büyük bir takım. ABD'de görüşerek anlaşmak istiyorum. Yarışabilmem için ne kadar para isteyeceklerini bilmiyorum. Anlaşmam halinde ise gelecek yıl Moto2'de yarışabilmem için devletten mali desteğe ihtiyacım olacak. Çünkü devletimiz dünya şampiyonaları için bütün spor dallarına büyük destek veriyor. Eğer destek olmazsa yarışamam.'' Öte yandan Kenan Sofuoğlu, Indianapolis Pisti'nde daha önce hiç yarışmadığını belirterek, ''Burada ilk yarışım olacak. Piste yabancıyım ama motosiklet ayarlarını yapabilirsem benim için sorun olmaz. Pisti kısa süre içinde tanıyabilirim'' dedi.