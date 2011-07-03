-SOFUOĞLU İTALYA YARIŞINI 10. TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2'de sezonun 8. ayağı olan İtalya Grand Prix'sini 10. sırada tamamladı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2 İtalya Grand Prix'i Mugello Pisti'nde koşuldu. Milli motosikletçi 13. sıradan başladığı yarışmayı 10. sırada bitirebildi. İtalya koşusunu İspanyol pilot Marc Marquez ilk sırada tamamlarken, Alman pilot Stefan Bradl ikinci ve Büyük Britanyalı Bradley Smith de üçüncü sırada tamamladı. Genel klasmanda Bradl, 147 puanla liderliğini sürdürürken Marqugez, 95 puanla ikinci, Smith ise 79 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kenan Sofuoglu da genel klasmanda 34 puanla 14. sıradaki yerini korudu. Sezonun 9. ayak koşusu 17 Temmuz'da Almanya'nın Sachsenring Pisti'nde gerçekleştirilecek.