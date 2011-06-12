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Spor

SOFUOĞLU İLK KEZ PUANLA TANIŞTI ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 20:18

-SOFUOĞLU İLK KEZ PUANLA TANIŞTI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu. Moto2'de sezonun 7. ayak koşusunu 8. sırada bitirerek, ilk kez puanla tanıştı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de sezonun 7. ayak koşusu bugün İngiltere'deki Silverstone pistinde gerçekleştirildi. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 12. sırada başladığı yarışmayı 8. sırada bitirerek 8 puan aldı. Bu sezon ilk kez puan alan Kenan Sofuoğlu, 12. turda 2. sıradayken, motosikletinden düştü. Daha sonra motosikletini kaldırarak yarışa devam eden milli motosikletçi mücadeleyi 8. sırada bitirmeyi başardı.  Kenan Sofuoğlu, yarış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yine talihsizliklerin peşini bırakmadığını ifade ederek, ''Yarışmada podyum garanti gibiydi. Birinciyi yakalamak isterken motosikletimi kaydırarak düştüm'' diye konuştu. Öte yandan geçen hafta İspanya'daki yarışmada İspanyol pilot Julian Simon'a çarpması nedeniyle soruşturma geçiren Kenan Sofuoğlu, ''Kazayla ilgili inceleme yaptılar. Ancak uyarıya bile gerek görmediler. Normal bir kaza olarak değerlendirildi'' dedi. Sezonun 8. ayak koşusu 25 Haziran'da Hollanda'nın Assen pistinde gerçekleştirilecek.

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