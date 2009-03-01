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Spor

Sofuoğlu birinci oldu

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2009 Supersport Dünya Şampiyonası'nın Avustralya ayağında 1. oldu.

01 Mart 2009 02:00

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni bir başarıya daha imza atarak 2009 Supersport Dünya Şampiyonası'nın Avustralya ayağında birinci oldu.

2007 Supersport Dünya Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu, Avusturalya'nın Philip Adası'nda gerçekleşen sıralama turunda birinci olurken, yarışta da ilk sırayı aldı.

HANNspree Ten Kate Honda takımında yer alan Sofuoğlu, 33'42.156'lık derecesiyle birinciliği elde ederken, aynı takımdan Andrew Pitt ise 33'42.216'lık derecesiyle ikinci oldu. Stiggy Racing Honda takımından Anthony West ise 33'42.309'lık derecesiyle 3. sırada yer aldı.

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