-SOFUOĞLU BARCELONA'DA ''MOTOR'' DİYECEK ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, bu yıl katılacağı Moto2 yarışmaları için sezonun test sürüşlerine İspanya'nın Barcelona kentinde başlayacak. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Fransız Technomag-CIP takımıyla katılacağı Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2 yarışmalarının test sürüşleri için pazar günü Barcelona'ya gideceğini söyledi. Geçen yıl sezonun son iki yarışında yer aldığı Moto2 için çalışmalarını memleketi Sakarya'da sürdürdüğünü dile getiren Sofuoğlu, ''Yarış motosikletimle ilk test sürüşlerime pazartesi günü Barcelona'da başlayacağım'' dedi. Moto2'de bütün yarışmacıların katılacağı test sürüşlerinin 10-12 Şubat tarihlerinde Portekiz'in Valencia pistinde gerçekleştirileceğini belirten milli motosikletçi, ''Valencia 2011 yılının ilk resmi antrenmanı olacak. Ardından 15-17 Şubat'ta Portekiz'de ikinci antrenmanlar gerçekleşecek. Herkes rakiplerini tanıyarak kendi yerini görecek. İddialı olanlar ortaya çıkacak. Favoriler belli olacak'' diye konuştu. -''2011 MODEL MOTOSİKLET''- Antrenmanlarda ilk 5 arasında yer almak istediğini anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti: ''Testlerdeki asıl amacım motosikletimin ayarlarını yapabilmek. Çünkü 2011 model motosiklet kullanacağım. İlk kez antrenmanlarda test edeceğim. Antrenmanlarda motosikletimi yarışmalara hazırlamam gerekiyor. Bu nedenle testler benim için önemli. Ayrıca yarışmacıları tanıyacağım. Rakiplerim hakkında fikir sahibi olacağım.'' -''TECRÜBE DAHA ÖNEMLİ'' Kenan Sofuoğlu, bu yıl yeni pistlerde yarışacağını dile getirerek, ''Hiç yarışmadığım bir kategoride 'şampiyon olacağım' demek biraz hayal olur. Birçok pistte ilk kez yarışacağım. Benim için bu sezon tecrübe daha önemli'' dedi. Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Yeni sezonda hedefim elbette şampiyonluk ama önceliğim ilk üç arasında yer almak. Bu kategoriyi fazla bilmiyorum. Moto2 benim yeni olduğum bir kategori. Sezonun 9 yarışlık ilk yarısında rakiplerimi tanımak ve kalan yarışmalarda ise podyuma çıkmak istiyorum.''