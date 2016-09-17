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Spor

Sofuoğlu, Almanya'da ilk sıradan başlayacak

Organizasyon yarın TSİ 12.20'de yapılacak

17 Eylül 2016 18:34

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 9. yarışına ilk sıradan başlayacak.

Almanya'nın Klettwitz kasabasındaki 4 bin 255 metrelik Lausitz Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, 1.40.778'lik tur zamanıyla sürücüler klasmanı lideri Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu'nun oldu.

Wildcard ile şampiyonaya katılma hakkı elde eden Kallio takımının Finlandiyalı sürücüsü Niki Tuuli, 1.41.337'lik süresiyle yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti. GRT takımının Büyük Britanyalı pilotu Gino Rea ise 1.41.470'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda yarın TSİ 12.20'de yapılacak sezonun 9. yarışına ilk 10 sırada başlayacak pilotlar şunlar:

1. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.40.778

2. Niki Tuuli (Kallio): 1.41.337

3. Gino Rea (GRT): 1.41.470

4. Christoffer Bergman (CIA Landlord Insurance Honda): 1.41.605

5. Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti): 1.41.609

6. Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse) 1.41.647

7. Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse): 1.41.673

8. Ayrton Badovini (Gemar Balloons - Lorini ): 1.41.870

9. Patrick Jocobsen (Honda World Supersport): 1.41.954

10. Luke Stapleford (Profile): 1.42.023

 

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