Sofuoğlu 21. sırada

Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Hollanda yarışının sıralama turları Assen Pisti'nde yapıldı.

Hannspree Ten Kate takımında yer alan Türk pilot Kenan Sofuoğlu, sıralama turlarının ilk seansında 1:41.561'lik bir derece elde etti. İkinci seansta tur zamanını geliştiren Sofuoğlu, 1:40.741'lik derecesiyle 21. oldu. Türk sürücü, 29 pilotun katılacağı yarışta 21. sıradan start alacak.

Sıralamalarda, pilotlar klasmanı lideri Avustralyalı Troy Bayliss pol pozisyonu kazandı. Yamaha'dan Noriyuki Haga ikinci, Sterilgarda Go Eleven'dan İspanyol sürücü Ruben Xaus ise üçüncü oldu.