-Sofuoğlu, 19'uncu oldu ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2'de yarınki Malezya Grand Prix'sine 19'uncu sırada başlayacak. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'nin Malezya Grand Prix'si, yarın Sepang Pisti'nde koşulacak. Sofuoğlu, bugün yapılan sıralama turlarını 2:09.015'lik derecesiyle 19'uncu sırada tamamladı. Yarınki yarışta ilk sırada başlama hakkını İsviçreli Thomas Luthi kazandı. Luthi, 2:07.512'lik derecesiyle sıralama turlarında birinci oldu. Malezya Grand Prix'si, yarın TSİ 11.10'da koşulacak.