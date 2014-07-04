Şoförler Diyarbakır'da belediye binasını bastı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezi ile Silvan İlçesi arasında otobüs seferleri başlatması üzerine Silvan'dan kent merkezine taşımacılık yapan şoförler bu duruma tepki göstermek için bugün araçları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi önüne geldi.



Araçları belediye önüne park eden protestocu şoförler ellerinde sopalarla belediye binasının camlarını kırıp, kapılarını tahrip etti. Protestoculara belediye özel güvenlik ekipleri de karşılık verince arbede yaşandı. Bu sırada bazı güvenlik görevlilileri saldırganları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı.



Yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek, tarafarı ayırdı. Protestocu şoförler ise belediye karşısındaki cadde üzerinde beklemeye başladı.

Saldırı halka yapılmıştır'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, yardımcısı Fırat Anlı ve BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ve merkez ilçe belediye başkanları ile birlikte saldırıyı kınadı. Belediye binası önünde konuşan Kışanak, saldırganların güvenlik görevlilerini yarlayarak içeriye girmek istediğini söyleyen Kışanak, halka iyi hizmet vermek için toplu taşımacılık hizmeti başlattıklarını anlattı.



Saldırının halka yapıldığını belirten Kışanak, şöyle dedi: "Kuruma yönelik bir saldırı değildir. Halkın iradesine yönelik bir saldırıdır. Toplu taşıma hizmeti almaya yönelik bir saldırıdır. Halkımızın ilçeden şehre gelip ilçede işlerini yapma imkanlarına ilişkin yapılan bir saldırıdır.



Keyfiyetçi bir şekilde istedikleri fiyatları koyarak biraz da mafyatik bir örgütlenme gibi toplu taşıma hizmetini esir almak isteyen bir grup var. Asla ve asla bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz seçim zamanında herkes biliyor ki, yaptığımız bütün çalışmalarda halk bizden toplu taşıma hizmetinin kalitesinin arttırılmasını istiyor. Halk 'cebimizde para yok ucuz belediye otobüsüne horlanmadan, aşağılanmadan binmek, gidip kent içi dolaşımı yapmak istiyoruz' diyor.



Oysa biliyoruz bu mafyatik ulaşım haklarını esir almaya çalışan bazı çeteler çok iyi biliyoruz ki engellileri araca almıyorlar, yaşlıları ücretsiz binecek diye almıyorlar. Kucağında çocuğu olan kadınları almıyorlar. Ve bunlar halkımıza zulüm ediyorlar. Biz bu zulme son vereceğiz. Bu kentte yaşayan kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler yaşlılar toplu taşıma hizmetinden yaralanacaklar. Sonuna kadar kararlıyız, bu halka bu hizmeti sunacağız. Bu saldırı buna yönelik bir saldırıdır. Biz asla kabul etmiyoruz etmeyeceğiz."

'Saldırı girişimi karşılığını bulacaktır'

Belediyenin halkın iradesini temsil ettiğini ve bunun herkesin iyi bilmesini isteyen Kışanak, "Halkın iradesini temsil eden bir kuruma yönelik herhangi bir saldırı girişimi anında cevabını alacaktır. Bu kurum sahipsiz değildir. Bu kurumun sahibi halktır, kurumun çalışanlarıdır. Yöneticileridir. Bir bütün olarak hep beraber buradayız. Partimizle, eş başkanlarımızla, halkımızla, gençliğimizle hep beraber buradayız. Kim bu kuruma yönelik zerre kadar bir saldırı girişiminde bulunursa bunun karşılığını alacaktır. Cevapsız kalmayacaktır, herkes bunu aklının bir kenarına yazsın. Bu kentte mafyalaşmaya, zorbalığa, çeteleşmeye izin vermeyeceğiz. Kimlerin onları teşvik ettiğini, çeteleştirdiğini, sokağa saldığını çok iyi biliyoruz. Buna da papuç bırakmayacağız" dedi.

Yolcu dolu otobüse saldırı

Belediye önünden uzaklaşan protestocu şoförler bu sırada yoldan geçen ve içi yolcu dolu otobüsü taş yağmuruna tuttu. İçinde yolcu bulunan araçların taşlanması sırasında otobüste bulunanlar büyük korku yaşarken 1 kadın yaralandı. Atılan büyük taşların otobüslerin camlarına saplandığı görüldü. Yaşanan olaylar sırasında polisin sıktığı plastik gaz bombası ve tazyikli gazetecilerin bulunduğu alana geldi. Bazı gazeteciler yaralanırken, kamera ve fotoğraf makineleri kullanılamaz hale geldi.