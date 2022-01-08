Şoför yolu kaybetti, TIR 3 gün boyunca uçurumda asılı kaldı

T24 Dış Haberler

Çin'de bir TIR, şoför uydu navigasyonu sebebiyle girdiği dar dağ yolundan çıkamayınca uçurumda üç gün boyunca asılı kaldı.

Yerel medyaya göre şoför, yolun giderek daraldığını görünce TIR'ı çevirerek geri dönmeye çalıştı, ancak ileri-geri yaparken aracın tekerleklerinden biri yoldan kaydı. TIR, uçurumdan sarkmaya başladı.

Şoför ve araçtaki bir yolcu, TIR asılı kalktıktan sonra çıkmayı başardı.

Kurtarma ekipleri üç büyük yük aracıyla TIR'ı uçurumdan geri çekti. TIR'ı yoldan tamamen çekmek üç gün sürdü.

Kaza 1 Ocak'ta meydana gelirken, yol tekrar 4 Ocak'ta kullanıma açıldı.