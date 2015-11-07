Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü yolcu durdurdu

Malatya'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren otobüs, yolcu Zekeriya Demir tarafından durduruldu. Demir, "Otobüste 60 kişi vardı. İnsanımız ölmesin, cana zarar gelmesin diye otobüsü durdurdum" derken, şoför ise hastaneye kaldırıldı.

Radikal'in haberine göre, Malatya'da bir belediye otobüsünün sürücüsü, Paşaköşkü Mahallesi ve Emeksiz Caddesi ayrımında direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yokuşta hızlanarak yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir ağaca çarpan araç, yolculardan Zekeriya Demir'in müdahalesiyle durdurulabildi.

Malatya Organize Sanayisinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. TOKİ'deki evinin önünden işe gitmek için otobüse bindiğini belirten Demir, inmek üzereyken sürücüyle göz göze geldiğini belirterek, "Baktım kafası yana geldi. Kendisi düştü yere bayıldı. Kapı açılmadı. Bir arabaya çarptı. Sonra hemen şoförün yanına gittim. Baktım arabalara vura vura gidiyor. Arkadaşlar panikledikten sonra ben de el frenini çektim. Otobüsü sağa sola çevirdim, götürdüm çınar ağacına çarptırdım" diye konuştu.

Kaza anında yolcuların paniklediğini anlatan Demir, "Herkes şaşkındı. Zaten çıkan yolcular sağa sola kaçtı. Otobüsün kapısını açtığım gibi her tarafa dağıldılar, sonra kimseyi göremedim. Sadece 3 kişiyi gördüm. Yere düşen sürücüye kalp masajı yaptım. Başka bir arkadaş geldi, 'sağlık görevlisiyim' dedi. Biraz da o yaptı. Sonra da ambulans geldi" ifadelerini kullandı. Demir, otobüsün durdurulamaması halinde büyük bir felaket yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Otobüste 60 kişi vardı. İnsanımız ölmesin, cana zarar gelmesin diye otobüsü durdurdum" dedi.



Kendisinin yerinde kim olsa aynı şeyi yapacağına inandığını ifade eden Demir, evine gittiğinde halen olayın etkisinde olduğunu anlattı. Ağlayarak çocuklarına sarıldığını aktaran Demir, "İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Ben çocuklarımı çok seviyorum. 3 çocuğum var. Onlara sarılarak, duygulanarak gerçekten çok ağladım. Allah kimsenin başına getirmesin" şeklinde konuştu.

