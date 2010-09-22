-ŞOFÖR BAYILDI, MİNİBÜSÜ YOLCULAR DURDURDU KARACABEY (A.A) - 22.09.2010 - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün bayılması sonucu kontrolden çıkan minibüs, yolcuların zamanında müdahalesiyle durduruldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortasarıbey köyü muhtarlığına ait 16 HAF 86 plakalı minibüsün şoförü Haluk Şener, köyden aldığı yolcuları Karacabey'e getirirken direksiyon başında baygınlık geçirdi. Yolcular, kontrolden çıkan minibüsü zamanında müdahale ederek durdurdu. Sürücü Haluk Şener'e olay yerinden geçen bir doktor tarafından müdahale edildi. Daha sonra 112 Acil Servis ambulansıyla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Şener'in, tansiyonunun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.