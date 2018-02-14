T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şoför, arıza yapan kamyonu bırakıp kaçınca, 117 kaçak yakalandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Susuz ilçesinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçak, kendilerini taşıyan kamyon arıza yapıp, şoför de aracı bırakıp kaçınca, yakalandı

14 Şubat 2018 18:49

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Susuz ilçesinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçak, kendilerini taşıyan kamyon arıza yapıp, şoför de aracı bırakıp kaçınca, yakalandı.
Afganistan ve Özbekistan uyruklu 117 kaçağı taşıyan, henüz sürücüsü belirlenemeyen 04 D 1877 plakalı kamyon, Susuz ilçesi Susuz Şelalesi Su Uçan mevkiinde arıza yaptı. Kamyon şoförü, kasasının üzeri brandayla kapalı olan aracı bırakıp, kaçtı. Çevre köylülerin fark edip, yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan indirilen kaçaklar, Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Burada kaçaklara, jandarma ve ilçe belediyesi tarafından gıda yardımı yapıldı.
Yapılan araştırmada, hacizli olduğu belirlenen kamyonun şoförün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARS SusuzAfganistanSusuzSu UçanKamyonAraçtanJandarma KomutanlığıBuradaYapılanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24