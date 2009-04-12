Sofo yeniden antremanda



Olympiakos’ta geçen ay koç ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Sofoklis Schortsanitis arkadaşlarından özür dileyerek tekrar antrenmanlara başladı.





Mart ayında koç Panagiotis Giannakis ile tartışan ve kadro dışı bırakılan Sofoklis Schortsanitis’e af çıktı. Küçük Shaq lakaplı oyuncunun koç Giannakis’den ve takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.



Kadro dışı kaldığı sürede kontratı da dondurulan Sofo’nun, o süre içerisinde fizik ve kondüsyon çalıştığı, kilo verdiği gözlendi. Giannakis’in fizik olarak yeterli bulması halinde Schortsanitis’e ezeli rakip Panathinaikos ile oynanacak Euroleague Final Four maçında forma vermesi bekleniyor. Dev pivot bu sezon Olympiakos adına bu sezon 13 Euroleague maçında 4.4 sayı ve 1.8 ribaund istatistikleriyle oynadı.



