Sofiane Feghouli: Ufak detaylardan dolayı berabere kaldık

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray formasıyla Fenerbahçe karşısında ilk derbisine çıkan Sofiane Feghouli, ufak detaylardan dolayı berabere kaldıklarını söyledi.

Hasan Ali Kaldırım'ın elle oynadığı iddiasıyla penaltı bekledikleri pozisyonu da yorumlayan Cezayirli futbolcu, pozisyonu net bir şekilde gördüğünü ve penaltı olduğunu söyledi.

Feghouli'nin maç sonu açıklamaları şöyle:

"Taraftarlar bizi harika karşıladı. Ufak detaylardan dolayı berabere kaldık. Daha iyisi olabilirdi.

Penaltı pozisyonu yavaş bir şekilde gerçekleşti. Penaltı vardı orada. İnsan hatası olabiliyor. Kırmızı kartı da en iyi olduğumuz anda gördük ve psikoloijk olarak etkilendik. Daha kapalı bir oyun oynadık o dakikadan sonra."