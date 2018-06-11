Sofiane Feghouli konuştu; Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'daki ilk sezonun şampiyonluk yaşayan ve sarı kırmızılıların hücum organizasyonunda önemli bir rol üstlenen Sofiane Feghouli geride kalan yılı değerlendirdi.

Kariyerinde ilk kez şampiyonluk mücadelesi veren bir ekipte mücadele ettiği için memnun olduğunu söyleyen Cezayirli yıldız, ''Kazanmak isteyen bir kulübe ihtiyacım vardı. Valencia'da Real Madrid ve Barcelona varken bunun hayalini kuramıyordum. İngiltere'de West Ham'a gittiğimde de durum aynıydı. Ancak bu fırsatı Galatasaray'da yakaladım. Burası gerçekten rekabetçi bir kulüp. Bu sezon şampiyon olduğumuz için mutluyum. Kupayı ise küçük detaylar yüzünden kaybettik'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da şampiyonluğun bayram gibi kutlandığını belirten Feghouli, ''Şampiyonluktan sonra yaşananlar harikaydı. Burada gerçekten aile ortamı var. Stadyumda ailemiz ve taraftarımızla çok güzel bir ortamda kutlama yaptık. Umarım önümüzdeki sezon da aynı şeyleri yaparız'' sözleriyle sarı kırmızılı taraftarların eşsiz olduğunu söyledi.

Sakatlığı sebebiyle geride kalan sezonda bazı sorunlar yaşadığını hatırlatan 28 yaşındaki futbolcu, ''Fiziksel açıdan geç hazır olmama rağmen sabrettim ve sezonun ortasından itibaren düzenli forma şansı buldum. Sezon boyunca sağlık ekibiyle ortak çalıştık ve olası sakatlıkların önüne geçtik. Önümüzdeki sezona daha formda başlayarak asıl seviyeme ulaşacağıma inanıyorum'' dedi.

Ayrılmak gibi bir düşüncem yok

Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını sözlerine ekleyen Feghouli, ''Amacım Türk futbolunu ve Galatasaray'ı iyi temsil etmek. Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerimizin gücüne aldırış etmeden savaşacağız. Galatasaray'ın Avrupa'ya geri döndüğünü göstermek istiyoruz. Buradan ayrılmak gibi bir fikrim yok. Türkiye'deki hayatımdan memnunum ve taraftarlarımızı daha çok mutlu etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.