Sofiane Feghouli: Gelmeden önce Türkiye hakkında anlatılanlar yalanmış

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Türkiye hakkında duyduğu "Tehlikeli bir ülke olduğu ve takımların profesyonel olmadığı" söylentilerinin gerçek dışı olduğunu fark ettiğini söyledi.

Galatasaray'ın profesyonel bir kulüp olduğunu ve ülkenin de son derece güvenli olduğunu savunan Feghouli, takımlarını şampiyonluk yolunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin takip edeceğini düşündüğünü vurguladı.

Feghouli'nin Sözcü'ye verdiği röportajın bir kısmı şöyle:

Futbola nasıl başladın?

“Çocukluğumdan beri futbola aşığım. Binalar arasında futbol oynayarak geçti çocukluğum. Futbol coşkusu küçüklükten geliyordu. 12 yaşından beri futbol için pek çok fedakârlıkta bulundum. O yaşlardayken antrenmanlara gidiyordum, otobüsle metroyla eve dönüyordum. O yaşta, çok da kolay değildi aslında bu tür seyahatler ama güzeldi. Ben sadece annemle büyüdüm. Annem, evlere temizliğe gidiyordu. Biz öyle zengin bir aile değildik ve zorluklar yaşadık.”

Transferin neden uzun sürdü?

“İlk baştan beri, bir kulüp başkanının sizin için gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem başkanınhem Cenk'in (Ergün) söyledikleri beni etkiledi. Bu yeni proje beni etkiledi. Galatasaray'ın ismi zaten gelmem içinyeterliydi. Ben de gelmek istiyordum. Transfer sürecimde hiçbir sıkıntı olmadı ama biliyorsunuz transfer süreci bazen uzuyor. Kulüplerin konuşmaları, anlaşmaları ve birçok faktör girince, biraz zaman alıyor. Böyle zaman almasının sebebi bunlardı.”

Teklif geldiğinde Bilic ile konuştun mu?

Bu durumu Bilic ile hiç konuşmadım.

Fenerbahçe'ye neden gitmedin?

“Valencia’daki kontratımın son yılında Fenerbahçe'den teklif aldım. Ama ben tercihimi Premier Lig'den yana kullandım. O yüzden Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim. İngiltere, benim kariyerim için çok önemliydi. Fakat bazı şeyler istediğim gibi gitmedi. Daha sonra Galatasaray'ın teklifi geldi. Galatasaray, bebekliğimden beri bildiğim bir kulüp. Şöyle ki Paris'te çok Türk arkadaşım var. Onların devamlı anlattıkları ve konuştukları Galatasaray vardı. Galatasaray'ın, UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanması etkili oluyor. İnsan, bu tür başarılarla, zaferlerle büyüyünce ve bir zaman gelip böyle bir takımdan teklif gelince çok fazla düşünmeden kabul ettim.”

İnişler çıkışlar yaşadın. Sebebi nedir?

“Bir futbolcunun böyle şeyler yaşaması normal. İspanya'da çok önemli deneyimler yaşadım. Çok büyük bir ligde oynadım. La Liga dünyanın en iyisi. Sonra kariyerimde İngiltere'yi düşündüm ama orada istediğim şeyleri yapamadım. Hocam beni çok istiyordu ama istediğim kadar forma şansı bulamadım. Talihsiz sakatlıklar yaşadım. Bu tip şeyler üst üste gelince, bir de Galatasaray'dan teklif gelince yeni bir sayfa açmak istedim.”

Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Derbi hakkında fikrin var mı?“Kesinlikle haberim var. Fantastik bir maç bizi bekliyor. Az süre kaldı. Ben de o karşılaşmada elimden geleni yapıptakımıma katkı sağlamak istiyorum. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmek

"Dışarıda anlatılanlar yalan"

Galatasaray'ı ne kadar tanıyordun, buraya geldikten sonra ne buldun?

“Buraya gelmeden önce, dışarıdan baktığınızda, televizyondan takip ettiğiniz kadarıyla Türkiye çok tehlikeli bir ülke, takımlar profesyonel değil. Hep konuşulan bunlar. Ama geldiğim ilk andan itibaren bunların ne kadar yalan, ne kadar içi boş söylentiler olduğunu gördüm. Galatasaray Kulübü'nün ne kadar profesyonel olduğunu, insanların ne kadar yardımsever olduğunu görüyorum. Buraya gelmesem ülkenin ne kadar güvenli bir yer olduğunu bilemezdim.”

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