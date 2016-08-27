Söder: Yüzbinlerce sığınmacı geri gönderilmeli



Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı, Hristiyan Sosyal Birlik Partili Markus Söder haftalık Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, Almanya'nın aile birleşimini sağlamak yerine önümüzdeki üç yıl içinde yüzbinlerce sığınmacıyı ülkesine göndermesi gerektiğini savundu. Söder, ne kadar istenirse istensin, farklı kültürlerden gelen bu kadar çok insanın başarılı bir biçimde Almanya'ya entegresyonunun sağlanamayacağını savundu.

Söder İçişleri Bakanlığı'nın tahminlerine göre Irak ve Afganistan'da günümüzde güvenli bölgeler bulunduğunu belirterek, sığınmacıların buralara gönderilebileceğini ifade etti. Hristiyan Sosyal Birlik Partili politikacı, "Suriye'deki savaş da günün birinde bitecek" dedi.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in Genel Başkanı Fraue Petry ise Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin 'Sığınmacıları geri gönderme dairesine' dönüştürülmesini talep etti. Petry iltica başvurusu reddedilenlerin Avrupa sınırları dışındaki bir ada ya da bölgeye gönderilmesi gerektiğini savundu.

Mülteci anlaşmasına eleştiri

Yeşiller Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt ise burada yaşayan sığınmacılarla ilişkilerde daha açık olunmasını talep etti. Göring-Eckardt Neue Osnabrücker Zeitung'a verdiği demeçte, hali hazırda incelemeye alınmamış çok sayıda sığınmacı başvurusu olduğunu hatırlattı. Yeşiller Partili politikacı çok uzun süredir Almanya'da yaşayan 100 bin sığınmacıya oturma izni verilmesi gerektiğini belirtti. Bazı kesimlerin 'böylece potansiyel teröristlerin desteklenmiş olacağı' yönündeki eleştirilerini de geri çeviren Göring-Eckardt, "Ben güvenlik birimlerinden şüphelileri aldıkları oturma izni statüsünden bağımsız biçimde teşhis etmelerini bekliyorum" dedi.

Göring-Eckardt Başbakan Merkel'in izlediği mülteci politikasını da eleştirerek, Merkel hükümetinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sağladığı mülteci uzlaşmasıyla mülteci sorununu yeniden Avrupa'nın dış sınırlarına taşıdığını belirtti. Göring-Eckardt, "Bunun sonucunda, AB kendisini Türkiye-Suriye sınırında sadece teröristleri değil sığınmacıları da hedef alan bir güvenlik duvarına sahip olan bir otokratın ellerine teslim etmiş oldu" dedi.