Societe Generale: Merkez Bankası, kasımda tek seferlik faiz indirimine gidebilir

Fransız banka Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayında gerilemesi beklenen enflasyonu avantaja çevirerek, küresel finans piyasalarının da elvermesi durumunda Aralık ayında "tek seferlik" 100 baz puanlık faiz indirimine gidebileceğini belirtti

Dünya'nın aktardığına göre Societe Generale analisti Phoenix Kalen tarafından banka müşterilerine iletilen notta, manşet enflasyonda yaşanan düşüşün "Merkez Bankası'nın Aralık ayındaki politika toplantısında tek seferlik düşüşe gitmeye teşvik edebileceği" ancak bunun "dış faktörlerin o dönemde halen elverişli olup olmayacağına" bağlı olduğu ifade edildi.

Kalen "politik baskılara rağmen" süren istikrarlı para politikasının yatırımcıların TL'ye olan güvenini artırdığını söyledi.

Kalen, yabancı ziyaretçi sayısındaki bir miktar toparlanmanın da yaz ayları boyunca döviz likiditesini artırmaya yardımcı olabileceğini ve liraya koruma sağlayabileceğini söyledi.