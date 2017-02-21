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Ekonomi

Societe General: Dolar/TL yıl sonunda 3.60'ın altına gerileyebilir

Phoenix Kalen "TL'de bundan sonraki hareketlerin TCMB'nin vereceği tepkiye bağlı olacağını" dile getirdi

21 Şubat 2017 22:11

Societe General Gelişen Ülke Strateji Direktörü Phoenix Kalen "Kurun yıl sonunda 3.60'ın altına inmesini bekliyoruz" dedi. 

Gelişen piyasa para birimlerinde son görülen rallinin devam edebileceğini belirten Kalen "Bu birkaç faktöre dayanabilir, emtia fiyatlarındaki istikrar, ekonomik büyümelerde toparlanma, bazı yapısal değişiklikler, cari açık ve dış borçların daralması da pozitif gelişmeler.." dedi. 

Bloomberg HT'de Akıllı Para programında Açıl Sezen'in sorularını yanıtlayan Kalen, TL'de bundan sonraki hareketlerin TCMB'nin vereceği tepkiye bağlı olacağını dile getirdi. Kalen "Para politikası duruşunun son derece sıkı kalmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 2 aylık süreçte Türk Lirası'nın özellikle de euroya karşı çok iyi performans göstermesini bekliyoruz" dedi. 

Yıl sonu kur beklentisini de açıklayan Kalen "TCMB'nin güvenin tesis edilmesi adına atabileceği adımlar TL'ye yardımcı olacaktır..Dolar/TL 'ye dair daha pozitif görüşteyiz. ABD'de faizler yavaş ve kademli artarsa TL buna kendini rahatça adapte edebilir, kur yıl sonunda 3.60'ın altına gerileyebilir" şeklinde konuştu. 

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