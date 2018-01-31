Soçi'den anayasa komisyonu kararı çıktı

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen ve Suriye'de barışı sağlamayı hedefleyen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sona erdi. Rusya'nın ev sahipliğinde Türkiye ve İran'ın desteğiyle düzenlenen toplantının sonunda açıklanan sonuç bildirisinde, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak hükümetin nasıl şekilleneceğine sadece Suriye halkının karar vereceğinin altı çizildi.

Bunun yanı sıra katılımcıların, yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın ardından Suriye'deki krizi sonlandıracak "temel ilkelerde” de uzlaştığı belirtildi. Bu kapsamda seçimlerin yapılacağı demokratik bir yol izlenmesini öngören sonuç bildirisinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın adının geçmemesi dikkat çekti.

Bildiride ayrıca din ve etnik köken göz önünde bulundurulmaksızın bütün Suriyelilerin eşit olduğu vurgulandı.

Anayasa reformu için çalışacak komisyon

Katılımcıların verdiği bilgilere göre, toplantıda Suriye'deki anayasa değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapacak 150 kişilik bir komisyonun kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'deki toplantıya katılmayan grupların da söz konusu komisyonda yer alabileceğini belirtti. Çalışmalarını İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütecek olan bu komisyonla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da bir açıklama yaptı. Cenevre'de yıllardır BM himayesinde devam eden Suriye görüşmelerine öncülük eden Mistura, komisyonda hem Suriye hükümetinden hem de muhalefetten temsilcilerin olacağını söyledi.

Soçi'ye kimler katıldı?

Rusya'nın girişimiyle düzenlenen toplantıya Esad'la işbirliğini prensipte reddetmeyen ılımlı muhalefetin temsilcileri ile rejimden yetkililer katıldı.

Ancak Soçi'de Suriye'deki iç savaşta yer alan silahlı muhalif grupların büyük bölümü temsil edilmedi. Cenevre görüşmelerine katılan muhalif grupların çatı örgütü Suriye Müzakere Yüksek Komitesi, Soçi'ye gitmedi. Bunun yanı sıra PYD bağlantılı Kürt gruplar da toplantıda yer almadı. Türkiye, toplantı öncesinde bu grupların katılmasına kesinlikle karşı çıkmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler de Soçi'deki kongreye katılmadı. Batılı devletler, Cenevre sürecine zarar verir kaygısıyla Rusya'nın Suriye'de barış sağlama girişimlerine kuşkuyla yaklaşıyor.

Reuters/dpa, JD/CÖ

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