Soçi'de Suriyeli muhalifler, Lavrov'un konuşmasını kesti

Suriye’de barışı sağlama iddiasıyla Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi uzun zamandır planlanan barış konferansında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açılış konuşması, bazı delegelerin bağırması üzerine kesildi. Reuters, delegelerden bazılarının Rusya’yı sivilleri öldürmekle suçladığını, bazılarının da Rusya’ya teşekkür ettiğini duyurdu.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Lavrov konuşması sırasında Suriyeli muhalifler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Lavrov’un protesto edildiği anlar Rusya Devlet Televizyonu tarafından canlı olarak yayınladı. Lavrov’un konuşması sırasında iki güvenlik görevlisi izleyicilere yaklaşarak ‘sessiz olmalarını’ istedi.

Lavrov delegelere, Salı günü kendi sözlerini söyleyeceklerini belirterek, konuşmasını bitirmesine izin vermelerini söyledi.