T24 LogoT24 Logo
Dünya

SOÇİ'DE KARABAĞ ZİRVESİ  MOSKOVA (A.A)

01 Mart 2011 13:57

-SOÇİ'DE KARABAĞ ZİRVESİ  MOSKOVA (A.A) - 01.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Karabağ sorunun çözümü için 5 Martta bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Aliyev ve Sarkisyan'ın, 5 Martta Medvedev'in daveti üzerine Rusya'nın sayfiye kenti Soçi'de görüşecekleri ve Karabağ sorununun çözümü konusunu ele alacakları kaydedildi. Medvedev, Aliyev ve Sarkisyan, daha önce 6 kez üçlü formatta bir araya gelmişlerdi. Aliyev ile Sarkisyan, uzun bir aradan sonra Medvedev'in girişimiyle ilk olarak kasım 2008'de görüşmüştü.  Son olarak geçen yıl ekim ayında Rusya'nın Astrahan kentinde bir araya gelen 3 lider, esir takası konusunda anlaşmaya varmışlardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24