-SOÇİ'DE KARABAĞ ZİRVESİ MOSKOVA (A.A) - 01.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Karabağ sorunun çözümü için 5 Martta bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Aliyev ve Sarkisyan'ın, 5 Martta Medvedev'in daveti üzerine Rusya'nın sayfiye kenti Soçi'de görüşecekleri ve Karabağ sorununun çözümü konusunu ele alacakları kaydedildi. Medvedev, Aliyev ve Sarkisyan, daha önce 6 kez üçlü formatta bir araya gelmişlerdi. Aliyev ile Sarkisyan, uzun bir aradan sonra Medvedev'in girişimiyle ilk olarak kasım 2008'de görüşmüştü. Son olarak geçen yıl ekim ayında Rusya'nın Astrahan kentinde bir araya gelen 3 lider, esir takası konusunda anlaşmaya varmışlardı.